18:11, 21 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России усмотрели в одном действии НАТО подготовку к войне

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

НАТО готовится к нападению на Россию, отрабатывая наступательные действия под видом учений, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Для быстрой переброски сил к восточному флангу альянс создал так называемый военный шенген, заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

По словам парламентария, европейские заводы, еще недавно не связанные с обороной, сейчас загружены военными заказами до предела. Отчасти это связано с освоением бюджетных средств — под угрозой войны налогоплательщики легче расстаются с деньгами, отметил депутат. Однако реальная опасность тоже существует, считает он.

«Достаточно одной провокации, и боевые действия уже идут. Нам надо мало того что не упускать из виду этих приготовлений, так еще и самим не отставать», — подчеркнул Журавлев.

Депутат отметил, что все разговоры НАТО об оборонительной доктрине расходятся с реальным содержанием маневров. По его мнению, именно поэтому и создан механизм быстрой переброски войск — чтобы танковые колонны могли оперативно оказаться у границ России.

Ранее сообщалось, что на учениях Dynamic Mongoose НАТО может отрабатывать противодействие российским ядерным торпедам «Посейдон». Автономный подводный дрон-торпеда с ядерной энергетической установкой — стратегическое оружие для доставки термоядерного боезаряда мощностью до десяти мегатонн к берегам противника.

