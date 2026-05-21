19:05, 21 мая 2026

Названы способы продлить жизнь смартфона

Для продления жизни смартфона посоветовали заменить батарею и почистить порты
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

От покупки нового смартфона можно на время отказаться и восстановить нормальную работу старого аппарата. Об этом сообщает издание CNet.

Редактор портала Эндрю Ланксон заметил, что в середине 2026 года смартфоны стали стоить дороже, чем год назад. В связи с этим он назвал способы продлить жизнь существующему девайсу, чтобы отсрочить покупку нового аппарата и потратить меньше денег.

В первую очередь Ланксон посоветовал установить все доступные для смартфона обновления, так как они оптимизируют его работу и доставляют все возможные патчи безопасности. Также можно включить автоматическое обновление приложений. Кроме того, специалист рекомендовал пользоваться защитными пленками и чехлами, чтобы спасти девайс от возможного падения, и регулярно чистить зарядный порт аппарата.

Если смартфон стал работать меньше от зарядки, журналист рекомендовал заменить его аккумулятор — это намного дешевле, чем приобретать новый телефон. В заключение Ланксон посоветовал удалить с устройства все старые приложения и фотографии, которые потеряли ценность, — так можно освободить память.

В середине мая авторы XDA перечислили способы продлить срок службы накопителя в компьютере. Они посоветовали включить функцию TRIM, каждые две недели запускать диагностику SMART и не хранить большие объемы данных на SSD.

