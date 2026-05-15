17:16, 15 мая 2026Наука и техника

Названы способы продлить жизнь компьютера

В XDA посоветовали проводить диагностику SSD, чтобы продлить жизнь накопителя
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Журналисты издания XDA перечислили способы продлить срок службы накопителя в компьютере. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалисты медиа Самарвира Сингха, SSD-накопитель является важнейшим компонентом персонального компьютера (ПК). Поэтому от него напрямую зависит, сколько прослужит сам компьютер. Сингх назвал проверенные способы защитить SSD от внезапной поломки и продлить ресурс оборудования.

В первую очередь журналист рекомендовал включить функцию TRIM, которая оптимизирует работу твердотельного накопителя на компьютере с Windows. Также он посоветовал каждые две недели запускать диагностику SMART, чтобы выявить ошибки. Чтобы не перегружать накопитель, автор посоветовал перенести резервные копии в облако или на второй диск.

В качестве профилактической меры специалист призвал следить, чтобы температура SSD не превышала критические значения. В материале говорится, что накопители лучше не использовать для хранения архивов — для этого подойдет жесткий диск. Также Сингх рекомендовал отключить режим сна на компьютере, так как цикличная запись на диск данных из оперативной памяти ускоряет износ SSD.

В начале мая специалисты How-To Geek заявили, что неправильные настройки BIOS могут убить компьютер. Так, они рекомендовали не трогать параметр с низкоуровневым программным обеспечением (ПО) и настройку ручного определения напряжения процессора.

