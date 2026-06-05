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12:01, 5 июня 2026Бывший СССР

Песков понадеялся на возобновление переговоров по Украине

Песков: Россия надеется на возобновление переговорного процесса по конфликту на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия надеется на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщают «Известия».

«Тем не менее мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена», — сказал он.

При этом он отметил, что Россия в настоящий момент не имеет официальных каналов общения с украинской стороной.

Представитель Кремля также сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о письме украинского лидера Владимира Зеленского.

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