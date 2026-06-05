Песков понадеялся на возобновление переговоров по Украине

Песков: Россия надеется на возобновление переговорного процесса по конфликту на Украине

Россия надеется на возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщают «Известия».

«Тем не менее мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена», — сказал он.

При этом он отметил, что Россия в настоящий момент не имеет официальных каналов общения с украинской стороной.

Представитель Кремля также сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о письме украинского лидера Владимира Зеленского.