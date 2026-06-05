Песков: Путину доложили о письме Зеленского

Президенту России Владимиру Путину доложили о письме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ему было доложено», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Путин заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения.

После этого Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.