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11:30, 5 июня 2026Бывший СССР

Путину доложили о письме Зеленского

Песков: Путину доложили о письме Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доложили о письме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ему было доложено», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума прокомментировал возможность подписания мирного соглашения с Украиной. Путин заявил, что возможное соглашение с Украиной стало бы документом исторического значения.

После этого Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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