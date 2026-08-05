В Большом Истоке взорвали автомобиль с гендиректором «Уралдронзавода» Ткачуком

В поселке Большой Исток Сысертского округа, расположенном недалеко от Екатеринбурга, произошел взрыв автомобиля Mercedes. В машине находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод», которое производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук.

По предварительной информации, под его автомобиль заложили взрывное устройство и привели в действие. После детонации машина полностью сгорела.

По словам очевидцев, перед пожаром был слышен громкий взрыв. Что это было на самом деле, непонятно, заявил один из них.

Происшествие попало на видео. На распространившихся в сети кадрах видно, как от горящего автомобиля поднимается густой черный дым. Сама машина в огне.

Что известно о состоянии Ткачука и его водителя?

В результате взрыва глава российского оборонного предприятия получил серьезные травмы, но остался в живых. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь ТАСС

Не обошлось без жертв. В результате подрыва автомобиля погиб охранник-водитель гендиректора «Уралдронзавода». По имеющейся информации, он скончался на месте происшествия. Как уточняет Ural Mash, в момент взрыва мужчина стоял перед автомобилем, а Ткачук — чуть дальше, это спасло ему жизнь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Дронами Ткачука интересовался Путин

Владимир Ткачук является создателем дрона «Упырь», который сейчас широко применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Этот беспилотный летательный аппарат был создан в 2023 году благодаря поддержке неравнодушных граждан, отчего получил название «народный». Уже в 2024-м беспилотники начали серийно поставлять в войска Центрального военного округа. Поддержку поставкам оказал полпред в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Кроме того, дроном интересовался президент России Владимир Путин. Ткачук лично презентовал российскому лидеру свою разработку и принял участие в заседании военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга.

Удивило, что президенту интересна всегда личная история. Он подошел и спросил: «Как ты вообще до жизни такой дошел?» Поинтересовался, как мы начинали, что у нас было, какая концепция. И уже потом, в конце, спрашивал про технические характеристики. Интересовался системой безопасности, как у нас предохранители реализованы, система воздушного подрыва Владимир Ткачук гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод»

Основной задачей «Упыря» разработчик называл удары в глубину фронта. Вооружение «Упыря» — гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные заряды. Позже дроны оснастили тепловизионными камерами.

Дроны зарекомендовали себя уже после первого применения — первые 80 машин отправили на Днепр, где они вынудили противника отказаться от «прогулок» на лодках по реке днем. Позже при помощи этих дронов российские военные уничтожали иностранную военную технику: Abrams, Bradley и Leopard.

Как считает автор Telegram-канала «Два майора», все это и стало причиной покушения на Ткачука.