Подрыв Mercedes c гендиректором «Уралдронзавода» Владимиром Ткачуком попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале E1.RU.
На видео показано, как от горящего автомобиля поднимается густой черный дым.
Ранее сообщалось, что подрыв машины Ткачука произошел под Екатеринбургом. Сейчас глава «Уралдронзавода» госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.
«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь».