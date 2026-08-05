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13:39, 5 августа 2026 (обновлено: 13:59, 5 августа 2026)Силовые структуры

Подрыв Mercedes c главой оборонного предприятия России попал на видео

Появилось видео со взрывом Mercedes с гендиректором «Уралдронзавода» Ткачуком
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Подрыв Mercedes c гендиректором «Уралдронзавода» Владимиром Ткачуком попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале E1.RU.

На видео показано, как от горящего автомобиля поднимается густой черный дым.

Ранее сообщалось, что подрыв машины Ткачука произошел под Екатеринбургом. Сейчас глава «Уралдронзавода» госпитализирован в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь».

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