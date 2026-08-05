Немецкий грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом

Reuters: Над аэропортом Лейпцига грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом

Грузовой самолет компании DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом Лейпцига в Германии, после чего произвел незапланированную посадку в аэропорту Ганновера. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Из-за перенаправления воздушного движения один грузовой самолет был вынужден прервать посадку. Затем он столкнулся с неизвестным объектом и приземлился в Ганновере, где, согласно отчету, были обнаружены незначительные повреждения носовой части», — следует из публикации.

По данным агентства, несколько самолетов, в том числе пассажирский рейс, были перенаправлены на другие аэродромы, но утром работа возобновилась в обычном режиме. Немецкие власти заявили, что в настоящий момент проводится расследование в связи с обнаружением ночью возле взлетно-посадочной полосы аэропорта беспилотника.

Беспилотник со взрывателем был обнаружен в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа. Сообщается, что беспилотник нашли вблизи украинского самолета типа «Антонов». Полиция обеспечила безопасность авиасудна.