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16:37, 5 августа 2026 (обновлено: 16:45, 5 августа 2026)Экономика

Мир призвали готовиться к пиковому подорожанию продуктов

Аналитик ФАО Тореро: Пик подорожания продуктов в мире придется на 2027 год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Блокировка Ормузского пролива, вызванная войной США и Ирана на Ближнем Востоке, будет оказывать все большее влияние на глобальные грузоперевозки, включая транспортировку продуктов питания. Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. Его слова приводит Reuters.

Перекрытие важнейшей в регионе логистической артерии уже привело к значительному нарушению судоходства. В связи с возросшими рисками ракетных обстрелов и атак беспилотников заметно подорожает страхование грузов, а альтернативные маршруты увеличат сроки доставки товаров.

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Под ударом при таком раскладе окажется не только энергетический, но и продовольственный рынок, отметил Тореро. Все это в итоге отразится на конечных ценах на различные виды сельскохозяйственной продукции. Пиковый период удорожания, полагает аналитик ФАО, придется на следующий год. «Цены на продовольствие начнут подниматься к концу года, и в следующем году они, вероятно, будут увеличиваться сильнее», — констатировал эксперт.

Еще одной проблемой для глобального продовольственного рынка аналитики ООН назвали влияние климатического явления Эль-Ниньо. Масштабные наводнения и засухи в разных регионах мира могут стать причиной недоедания для десятков миллионов человек. Ожидается, что пиковое воздействие Эль-Ниньо на урожай произойдет ближе к концу этого года. Главными проигравшими окажутся беднейшие государства, которые и без того пострадали от высоких цен на энергоносители и перебоев в поставках, вызванных войной на Ближнем Востоке.

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