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15:38, 5 августа 2026 (обновлено: 15:40, 5 августа 2026)Экономика

ООН предсказала голод десяткам миллионов человек

Bloomberg: К концу 2027 года голодающих в мире станет на 49 миллионов больше
Кирилл Луцюк

Фото: Khalid Hamza / Reuters

Нынешнее погодное явление Эль-Ниньо, которое по прогнозам будет самым сильным за последние 70 лет, может стать причиной острого голода по меньшей мере 49 миллионов человек к концу 2027 года. Это предупреждение Организации Объединенных Наций (ООН) процитировало Bloomberg.

Причиной такого развития станут засухи, наводнения, а также влияние Эль-Ниньо на интенсивность и частоту осадков в 45 странах, положение которых проанализировали аналитики организации. Таким образом, по оценкам Всемирной продовольственной программы (ВПП), число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия возрастет примерно с 225 миллионов до 274 миллионов человек.

Ожидается, что Эль-Ниньо достигнет пика к концу этого года, принеся экстремальные и непредсказуемые погодные условия, которые поставят под угрозу урожай и снизят сельскохозяйственное производство, усугубляя проблемы продовольственной безопасности. Особенно сильно это ударит по некоторым из беднейших стран, уже пострадавших от высоких цен на энергоносители и перебоев в поставках, вызванных войной с Ираном.

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