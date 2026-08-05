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16:38, 5 августа 2026Экономика

Банк России повысил прогноз по инфляции

ЦБ: Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 6-7 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Банк России повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до шести-семи процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Апрельский прогноз предполагал 4,5-5,5 процента. Отмечается, что по итогам II квартала 2026 года инфляция сложилась на уровне шести процентов. Однако в июне-июле наблюдалось ускорение инфляции, главным образом за счет цен на нефтепродукты. В дальнейшем ЦБ рассчитывает на постепенную стабилизацию ситуации на рынке топлива и замедления роста потребительских цен.

«Годовая инфляция вернется на целевой уровень четыре процента в 2027 году», — уточнили в Банке России.

По итогам III квартала инфляция должна составить 6,3 процента.

Ранее глава этого ведомства Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ не считают нужным обсуждать идею о повышении целевого уровня инфляции, считая ее вредной для экономики. По ее словам, от повышения таргета все проиграют. Также она заверила, что денежно-кредитная политика ЦБ нацелена на снижение инфляции и позволяет избежать сценария стагфляции.

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