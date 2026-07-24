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16:48, 24 июля 2026 (обновлено: 16:53, 24 июля 2026)Экономика

Набиуллина не согласилась с оценками о стагфляции

Набуиллина: Спровоцированный шоком предложения рост цен не говорит о стагфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России направлена на снижение инфляции и позволяет избежать сценария стагфляции, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, не согласившись со звучащими оценками об этом сочетании ускорения роста цен и негативной экономической динамики.

Председатель Центробанка также подчеркнула, что нельзя называть «отдельный год, где рост цен спровоцирован шоком предложения», стагфляцией.

Как следует из слов Набиуллиной, не в каждой такой ситуации следует реагировать при помощи повышения ставок. «Для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции, то есть, имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики», — объяснила она.

Комментируя решение снизить ключевую ставку до 14 процентов, несмотря на рост инфляции и инфляционных ожиданий, в ЦБ ранее отметили, что оценка показателей устойчивой инфляции в России остается в диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год. Вместе с тем там уточнили, что из-за подорожания топлива цены в РФ вырастут в 2026 году на 6-7 процентов.

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