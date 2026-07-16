Названа крайне сложная проблема для Банка России

Инвестбанкир Коган: В текущих экономических условиях ЦБ чем-то придется пожертвовать

Опубликованные Банком России данные по мониторингу предприятий являются «весьма плачевными», в связи с чем динамика показателей и общая ситуация в экономике заставляют говорить о необходимости сделать непростой выбор в сфере монетарной политики, считает инвестбанкир Евгений Коган, отметивший, в частности, что «в разрезе отраслей ухудшение идет широким фронтом».

«Деловая активность резко сократилась. Чтобы вы понимали: за всю историю наблюдений с 2002 года было зафиксировано только пять месяцев, когда индикатор ухудшался быстрее. Более того, показатель стал отрицательным», — написал эксперт.

Он обратил внимание на то, что «резко подскочили краткосрочные инфляционные ожидания предприятий, которые уже сообщили о взрывном росте издержек», а положение дел на топливном рынке способно «и ускорить рост цен, и отправить экономику в рецессию». «Такая ситуация называется стагфляцией», — резюмировал Коган, подчеркнув, что речь идет о крайне сложной проблеме для ЦБ, поскольку, вернувшись к повышению ключевой ставки для борьбы с инфляцией, «можно добить экономику», а при продолжении снижения ради поддержки деловой активности рост цен «ускорится и станет бесконтрольно нарастать». «Чем-то придется пожертвовать», — полагает специалист.

Исходя из того, что «в свежих материалах ЦБ всюду подчеркивается, что рост цен ускорился по временным причинам», регулятор сейчас намерен «надеяться на лучшее» в расчете на то, что «стагфляция временная и сама уйдет», предположил Коган. Признаков последнего в актуальной статистике по инфляции инвестбанкир пока не увидел.

Индикатор бизнес-климата в России составил минус 3,6 пункта после 0,9 пункта месяцем ранее, следует из опубликованных 15 июля Банком России данных. Также снизились ожидания предприятий по производству (на 3,4 пункта, до 4,3 пункта), краткосрочные ожидания компаний по спросу (на 5 пунктов, до 1,4 пункта), а ценовые ожидания выросли после пяти месяцев снижения (на 4,4 пункта, до 20,2 пункта).