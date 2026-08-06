В Грузии возбудили дело из-за лжи о российских туристах

В Грузии возбудили уголовное дело из-за фейков о плохом обращении с российскими туристами

В Грузии возбудили уголовное производство в связи с публикациями в социальных сетях, в которых утверждается о ненадлежащем отношении к туристам из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную Службу госбезопасности (СГБ).

Начато «расследование по статье о саботаже в связи с дискредитирующей информационной кампанией». Отмечается, что кампания ведется из-за рубежа и получила поддержку в Грузии с целью навредить государственным интересам страны и ее экономике.

По данным СГБ, в соцсетях распространялись сообщения от нескольких фейковых аккаунтов о том, что в Грузии российских туристов якобы бросали в лесу и портили их заказы в ресторанах. Позднее аналогичная информация распространялась одним из зарегистрированных за рубежом онлайн-СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию.

Ранее стало известно, что россияне начали «отменять» Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Кахетии. Сообщается, что жители разных регионов России призывают в соцсетях отказаться от поездок в эту страну и не спонсировать ее туристическую отрасль.