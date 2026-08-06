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04:54, 6 августа 2026 (обновлено: 04:59, 6 августа 2026)Мир

В России обвинили Украину в нарушении всех дипломатических договоренностей

Посол Мирошник обвинил Украину в нарушении всех дипломатических договоренностей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что все достигнутые с Украиной дипломатические договоренности были нарушены. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат указал, что более восьми тысяч кораблей заходили через порты Одессы, привозя не только продукты питания, но и вооружения. По его мнению, у Киева не должно быть подобной возможности поставлять военную технику.

«Какими способами это будет сделано? Скорее всего, уже только военными, потому что все договоренности, которые были в виде зернового коридора и прочее, были целенаправленно нарушены», — обвинил он Украину.

Ранее журнал The Economist написал об угрозе экономике Украины из-за ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по портам в Одесской области. Уточняется, что речь идет о последствиях для экспорта сельскохозяйственной продукции.

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