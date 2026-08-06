Россиянин получил срок за оправдание теракта на Лубянке

Мужчина получил 1,5 года колонии за оправдание теракта на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд приговорил к полутора годам колонии мужчину за оправдание теракта на Лубянке в марте 2010 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Следствие и суд установили, что в январе 2023 года 20-летний россиянин Мухаммед Алескеров оставил два комментария, оправдывающих самоподрыв на станции метро «Лубянка» Марьям Шариповой.

«Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе суда.

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры». Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 — пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, позже были ликвидированы.