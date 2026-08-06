Россиян предупредили о направленной на детей новой схеме мошенников

Депутат Чернышов: Аферисты перестали искать взрослых — сегодня они работают с детьми

Мошенники давно перестали искать только доверчивых взрослых — сегодня они целенаправленно работают с детьми, предупредил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий объяснил логику аферистов тем, что именно ребенок чаще действует быстрее, доверяет обещаниям и не ожидает обмана.

По словам Чернышова, компьютерные игры и мессенджеры становятся для преступников новым каналом поиска жертв.

«Подросток может купить игровую валюту "со скидкой", перевести деньги за несуществующий аккаунт или сообщить данные банковской карты и код из СМС ради обещанного бонуса. Бывает и так, что ребенок берет телефон родителей "на пять минут", а затем оплачивает внутриигровые покупки через уже привязанную банковскую карту. Нередко взрослые узнают об этом уже после списания денег, причем ущерб может составлять десятки тысяч рублей», — рассказал политик.

Парламентарий отметил, что не менее серьезную опасность представляют предложения о «легком заработке», которые дети получают через игровые чаты и социальные сети.

«Им предлагают оформить банковскую карту, передать ее реквизиты, принять перевод на свой счет, зарегистрировать аккаунт или установить якобы необходимое приложение для игры. За такими просьбами могут стоять мошенники, которые используют подростков как посредников, причем ребенок часто даже не понимает, во что его пытаются вовлечь», — поделился Чернышов.

Разумеется, запретить компьютерные игры или социальные сети не получится. Да и смысла в этом нет никакого: они давно стали частью нашей повседневности. Главная ошибка родителей — считать, что ребенок не сможет совершить дорогостоящую покупку или стать участником мошеннической схемы. Современные сервисы устроены так, что для списания денег или передачи информации иногда достаточно нескольких нажатий Борис Чернышов вице-спикер Госдумы

Политик рекомендовал россиянам с детьми отключить покупки без подтверждения, установить лимиты на операции, убрать данные банковской карты из детского аккаунта и настроить уведомления обо всех списаниях.

«Кроме того, важно регулярно объяснять детям, что интернет — это такое же пространство ответственности, как и обычная жизнь. Ребенок должен твердо знать: нельзя сообщать реквизиты карты и коды из СМС, устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, принимать переводы на свой счет или соглашаться на "подработку", не посоветовавшись со взрослыми», — заключил Чернышов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев также предупредил, что школьники на каникулах проводят в интернете много времени, чем активно пользуются мошенники, выманивая личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры.