В Госдуме предупредили о резком росте мошеннических атак на детей в период летних каникул

Депутат Свищев: Мошенники пользуются тем, что школьники проводят много времени в интернете

Школьники, оставшись без присмотра, проводят в интернете много времени, чем активно пользуются мошенники, выманивая личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«Лето — время отдыха, но для мошенников это время работы. Пока дети играют в любимые игры и общаются в чатах, злоумышленники уже там. Они говорят с ними на одном языке, используют те же мемы и предлагают "бесплатные скины" или "секретные коды". Ребенок не видит угрозы, потому что ему пишет "свой". Это не просто обман, это настоящая охота. И цель — не только игровой аккаунт, а доступ к кошелькам родителей», — сказал Свищев.

Самая распространенная ловушка — обещание бесплатных игровых предметов и валюты, пояснил депутат. Ребенку предлагают «редкий скин» или «подарочную карту», просят перейти по ссылке и ввести данные аккаунта. В результате ребенок теряет аккаунт и все накопления. Другая популярная схема — фейковые аккаунты друзей. Мошенники копируют страницу знакомого и просят «одолжить немного игровой валюты» или «перевести пару рублей на карту».

По словам парламентария, особую опасность представляют фишинговые ссылки. Так, под популярными видео в комментариях оставляют ссылки «на секретный сервер» или «на генератор валюты». Переход по такой ссылке может заразить устройство вирусом или привести к краже данных аккаунта. Кроме того, подросткам предлагают легкий заработок — поставить лайки, сделать репосты или написать комментарии за вознаграждение. Дальше злоумышленники выманивают данные аккаунта, просят установить программу или использовать банковскую карту.

Ребенок не подозревает, что за "легкими деньгами" стоит кража данных. Он просто хочет помочь приятелю или заработать на новую игру. А мошенники играют на его доверии и желании получить что-то бесплатно. Это цинично и жестоко Дмитрий Свищев депутат Госдумы от ЛДПР

Родители должны учить детей безопасному поведению в интернете, подчеркнул депутат. Важно объяснить им, что «бесплатные скины» и «секретные коды» не требуют ввода пароля. Кроме того, необходимо включить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.

Не менее важно установить правило: любые предложения «что-то скачать», «отправить фото» или «перейти по ссылке» нужно сначала обсуждать с родителями. Главное — укреплять доверие. Ребенок не должен бояться рассказать о подозрительном сообщении, он должен быть уверен, что родители помогут, а не накажут, отметил депутат.

«Защита детей в интернете — не тотальный запрет игр и соцсетей. Это, в первую очередь, разговор, доверие и знание простых правил. Мошенники становятся умнее, но родители тоже могут быть на шаг впереди. Расскажите детям, как работают схемы, настройте защиту аккаунтов и договоритесь: если что-то смутило, нужно сразу подойди и спросить. Это снимает страх и оставляет злоумышленников ни с чем», — добавил Свищев.

Ранее россиян предупредили, что некоторые безобидные на первый взгляд действия в интернете могут обернуться серьезными последствиями. Так, например, опасность представляют объявления о быстром заработке.