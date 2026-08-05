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08:28, 5 августа 2026 (обновлено: 09:25, 5 августа 2026)Бывший СССР

Российские войска застали врасплох ВСУ во время наступления под Волчанском

Командир ВС РФ Птурист: Мы застали врасплох ВСУ в Юрченково Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе штурма Юрченково Харьковской области под Волчанском застали врасплох Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский командир с позывным Птурист.

«Когда была дана команда, все наши силы одновременно начали штурм населенного пункта Юрченково в Харьковской области, застав противника врасплох», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска использовали тактику малых групп и смогли нанести ВСУ значительные потери.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области. Бои за населенный пункт вели подразделения группировки войск «Север».

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