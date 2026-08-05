МВД начало проверку бывшего ректора ГИТИСа

МВД проводит проверку ушедшего с поста ректора ГИТИСа Заславского

Сотрудники МВД проводят проверку в отношении бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского по нескольким эпизодам. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным источника издания, Заславского проверяют, в том числе, на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Дело пока не возбуждено.

Как стало известно «Известиям», это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского — он должен был уведомить о приеме на работу членов семьи, но не сделал этого.

Заславский ушел с поста ректора по собственному желанию. На этой должности он проработал 10 лет.

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