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Силовые структуры
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09:25, 5 августа 2026Силовые структуры

МВД начало проверку бывшего ректора ГИТИСа

МВД проводит проверку ушедшего с поста ректора ГИТИСа Заславского
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сотрудники МВД проводят проверку в отношении бывшего ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского по нескольким эпизодам. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным источника издания, Заславского проверяют, в том числе, на причастность к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы. Дело пока не возбуждено.

Как стало известно «Известиям», это связано с трудоустройством в ГИТИС детей Заславского — он должен был уведомить о приеме на работу членов семьи, но не сделал этого.

Заславский ушел с поста ректора по собственному желанию. На этой должности он проработал 10 лет.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Башкирии рассмотрит иск Ратмира Мавлиева из-за увольнения с поста мэра Уфы.

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