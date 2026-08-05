В Турции задержали актрису из-за непристойного аксессуара

Haberler: В Турции задержали актрису Бенну Гереде из-за кулона-вибратора

В Турции правоохранители задержали актрису и фотографа Бенну Гереде из-за непристойного аксессуара. Об этом пишет Haberler.

В генеральной прокуратуре Бакыркей обратили внимание на выпуск подкаста Yargisiz («Без осуждения»), в котором 54-летняя актриса показала длинный кулон на тонкой цепи и назвала его портативным вибратором. Гереде рассказала, что любит носить его с собой. «Иногда я чувствую, что мое сексуальное влечение усиливается. Его можно использовать в любое время. Можно пойти в туалет и воспользоваться им, а можно и за рулем», — объяснила она.

После выхода подкаста Гереде задержали и доставили в суд. Ей предъявили обвинение по статье 226 Уголовного кодекса Турции, которая предусматривает наказание за распространение непристойных материалов. Если женщина признает вину, то ей грозит от шести месяцев до трех лет тюремного заключения.

Позже Гереде освободили под подписку о невыезде.

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