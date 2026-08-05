Пожар разгорелся в промзоне после атаки ВСУ на регион в 1400 километрах от границы

Пожар разгорелся в промзоне Уфы после атаки дронов ВСУ

Пожар разгорелся в промзоне Уфы в 1400 километрах от границы в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram.

Хабиров заявил, что обломки украинских беспилотников упали на предприятие Уфы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Спасатели начали тушить пожар.

«Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ упал на сортировочный центр в Тульской области, на объекте начался пожар. Кроме того, в регионе были повреждены два жилых дома, а в двух районах под Тулой — производственные объекты. В результате атаки пострадал один человек.