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13:49, 5 августа 2026 (обновлено: 13:59, 5 августа 2026)Силовые структуры

Названа жертва подрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России

При взрыве Mercedes с главой «Уралдронзавода» Ткачука погиб охранник
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жертвой взрыва автомобиля Mercedes-Benz, в котором находился глава предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, стал его водитель-охранник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, под машину было заложено взрывное устройство. Водитель погиб на месте, Ткачук в реанимации. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. ЧП попало на видео.

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