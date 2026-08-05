Названа жертва подрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России

При взрыве Mercedes с главой «Уралдронзавода» Ткачука погиб охранник

Жертвой взрыва автомобиля Mercedes-Benz, в котором находился глава предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, стал его водитель-охранник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, под машину было заложено взрывное устройство. Водитель погиб на месте, Ткачук в реанимации. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. ЧП попало на видео.