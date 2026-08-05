В России назвали предположительных заказчиков покушения на убийство главы «Уралдронзавода»

Депутат Колесник: Инициатор покушения на гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука — Киев

Инициатором покушения на гендиректора оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимира Ткачука является Киев, объявивший террористическую войну, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что руководителям оборонных предприятий нужна персональная охрана, а спецслужбам — дополнительные ассигнования на профилактику.

«Адрес известен. Понятно, что инициатор этого — [президент Украины] Владимир Зеленский, который объявил террористическую войну и не скрывает этого. Должна ответить вся цепочка от исполнителя до заказчика. Я думаю, что и Зеленский в конечном итоге ответит за такие вещи, это будет ему предъявлено как обвинение», — сказал депутат.

По его словам, руководители и работники оборонных предприятий находятся в такой же опасности, как и военные на линии боевого соприкосновения — за ними буквально охотятся. Колесник призвал выделять отдельные ассигнования не только на физическую охрану, но и на профилактику терактов, включая работу с агентурой.

«Безопасность — это самое главное, все остальное не имеет смысла. Нужны для этого деньги — значит, надо дополнительно выделять. Если туристические объекты будут упакованы, а безопасность не обеспечена, какой в них смысл? Вот жизнь доказывает, что это так», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом взорвался автомобиль Mercedes, в котором находился гендиректор оборонного предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук. Предприятие производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Позже выяснилось, что под автомобиль было заложено взрывное устройство. Жертвой взрыва стал водитель-охранник, Ткачук в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

