Названа причина взрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России

Под автомобиль Mercedes главы «Уралдронзавода» Ткачука было заложено взрывное устройство

Под автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился глава предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жертвой взрыва стал водитель-охранник, Ткачук в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. ЧП попало на видео.