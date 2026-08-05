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14:06, 5 августа 2026 (обновлено: 14:08, 5 августа 2026)Силовые структуры

Названа причина взрыва Mercedes с главой оборонного предприятия России

Под автомобиль Mercedes главы «Уралдронзавода» Ткачука было заложено взрывное устройство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Под автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился глава предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, было заложено взрывное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жертвой взрыва стал водитель-охранник, Ткачук в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Взорванный автомобиль полностью сгорел.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также автор канала «Повернутые на войне».

Взрыв произошел вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа под Екатеринбургом. ЧП попало на видео.

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