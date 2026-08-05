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15:17, 5 августа 2026Экономика

Части россиян пообещали заморозки

На Дальнем Востоке ожидаются заморозки и мокрый снег
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителей Дальнего Востока ожидает резкое похолодание с ночными заморозками, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Дождь с мокрым снегом ожидается в Якутии, в Оймяконском районе и на арктическом побережье. На юге Алданского и Нерюнгринского районов осадки местами будут сопровождаться порывистым ветром скоростью 15-20 метров в секунду. Ночью ожидаются заморозки до минус трех градусов, при этом днем температура будет подниматься до плюс 14-19 градусов, на юго-западе района ожидается плюс 22-27 градусов.

7 августа на арктическом побережье и на юго-востоке пройдут небольшие дожди, на побережье с мокрым снегом, 8 августа на северо-западе, западе местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер на побережье будет достигать скорости 18-23 метров в секунду, температура воздуха ночью на севере и в низинах при прояснении будет держаться на уровне от нуля до минус трех градусов. Днем потеплеет до плюс 20-25 градусов, местами температура поднимется выше.

Ранее в Москве был введен повышенный, оранжевый уровень погодной опасности из-за температуры воздуха до плюс 30-32 градусов Цельсия.

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