Жителей российского города предупредили о грозе с дождем

Жителей Калининграда предупредили о грозе с дождем

Жителей Калининграда и области предупредили о грозе с дождем, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

На регион обрушится град с грозой и ветром. Непогоду стоит ожидать вечером в среду, 5 августа. Тучи пройдут с запада региона на северо-восток.

В регионе действует желтый уровень опасности. Период предупреждения о грозе действует до 22 часов среды. Также местами гроза пройдет с 22 часов среды до 21 часа четверга, сообщили синоптики. Дождь ожидается с 23 часов среды до 19 часов четверга. При этом в среду, по прогнозам синоптиков, в дневное время воздух в Калининграде прогреется до плюс 28 градусов Цельсия.

Ранее часть жителей Дальнего Востока предупредили о ночных заморозках и дожде с мокрым снегом.

