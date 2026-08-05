Зеленский назвал три приоритета Киева на зиму

Зеленский назвал защиту критической инфраструктуры приоритетом на зиму для Украины

Защита критической инфраструктуры Украины является приоритетом на зиму для страны. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Очень важно то, от чего зависит наша зима, зависит даже сейчас наша рабочая инфраструктура», — высказался политик.

Зеленский рассказал, что приоритетами Киева на зиму являются укрепление защиты критической инфраструктуры страны, строительство необходимого количества укрытий и бомбоубежищ, а также наращивание потенциала по противодействию баллистическим ракетам Вооруженных сил России. По словам политика, важным шагом является разработка собственной системы противоракетной обороны (ПРО).

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс заявил в беседе с «Лентой.ру» о существенных проблемах проекта совместной системы ПРО Украины и Европы Freyja («Фрейя»). Эксперт также усомнился в надежности Украины как партнера по разработке подобных систем.