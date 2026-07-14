Политолог Саймонс: Создание европейской системы ПРО потребует существенных расходов

Создание странами Европы и Украиной системы противоракетной обороны (ПРО) Freyja («Фрейя») потребует существенных расходов от Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Какие деньги они [западные политики] собираются потратить на такое дорогостоящее предприятие? Это будет означать повышение налогов и сокращение социальных пособий для граждан, что станет их политической гибелью Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Как предположил Саймонс, реализация идеи европейского аналога зенитного ракетного комплекса Patriot столкнется с существенными финансовыми сложностями, которые затем перейдут в политическую плоскость. Он также усомнился в надежности Украины как партнера по разработке ПРО из-за нежизнеспособности действующих украинских властей.

Помимо этого, политолог указал на низкую эффективность систем ПРО, включая Patriot, в борьбе с массированными ударами Ирана в ходе конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, подобные программы демонстрируют «больше шумихи, чем результатов».

Вряд ли эта идея выйдет за рамки публичных комментариев и хвастовства так называемых европейских лидеров и Зеленского, и ее нереалистично воплотить в жизнь и реализовать в практическом плане Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

13 июля Украина и девять стран Европы (Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания) договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Как утверждается, коалиция будет носить исключительно оборонительный характер и дополнит существующие системы в этой сфере.