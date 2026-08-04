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08:33, 4 августа 2026Россия

Пять человек стали жертвами налета беспилотников на Подмосковье, еще шесть пострадали. Что известно на данный момент?

Воробьев: Пять человек погибли при атаке БПЛА на Подмосковье, еще шесть пострадали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: страница Михаила Собакина во «ВКонтакте»

Пять человек стали жертвами налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Еще шестеро жителей Московской области получили ранения, уточнил глава региона.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших

Андрей Воробьевгубернатор Московской области

Накануне в Белгородской области трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Первомайский.

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Загорелись склад и электроподстанция

Воробьев сообщил, что в Подмосковье в результате атаки дронов вспыхнули несколько пожаров.

По словам чиновника, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция.

Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание

Андрей Воробьевгубернатор Московской области

Кроме того, в деревне Солнышково загорелись частный дом и автомобиль.

Опубликованы кадры последствий атаки

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин показал кадры, на которых запечатлены последствия атаки.

Сегодня в результате атаки БПЛА на территории округа зафиксированы повреждения. К сожалению, есть погибшие и раненые

Михаил Собакинглава муниципального округа Чехов

На выложенных чиновником снимках видна поврежденная электроподстанция, а также след от попадания дрона по территории складского комплекса. Судя по фото, в здании склада выбиты окна и посечен фасад. На другом кадре видны повреждения, которые получил частный жилой дом в Подмосковье.

«Все экстренные службы продолжают работать на местах в усиленном режиме. Официальные данные будут обновляться», — добавил Собакин.

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Дроны атаковали несколько российских регионов

В ночь на 4 августа дроны ВСУ атаковали несколько российских регионов.

В Ленинградской области было сбито 17 беспилотников. Как уточнил глава региона Александр Дрозденко, пострадал один человек, есть повреждения в складской зоне Красный Бор.

В Ростовской области силы ПВО сбили порядка 40 дронов над девятью районами. По заявлению губернатора Юрия Слюсаря, информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

БПЛА также попытались атаковать территорию Воронежской области. Было сбито три аппарата над тремя районами региона.

Три беспилотника были уничтожены над Тульской областью. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

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