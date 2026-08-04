Живущая в США блогерша рассказала о насмешившей ее особенности американских супермаркетов

Блогерша Мадрид заявила, что ее смешит государственная символика в американских магазинах

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), живущая в США, рассказала о насмешившей ее особенности американских супермаркетов — обилии государственной символики. Видео доступно на YouTube.

«Мы (...) угараем над тем, что здесь, в Америке, во всех магазинах вот такой антураж: везде какие-то орлы, американские шарики, американские флажки вот так вот [висят]», — рассказала Мадрид, находясь в супермаркете.

Блогерша также показала один из таких шариков, на котором было написано поздравление с 250-летием Соединенных Штатов. Увидев такое украшение, она в шутку назвала страну «молодой девчонкой».

Ранее Мадрид описала необычный способ получить грин-карту. По ее словам, вид на жительство выдают тем людям, на которых напали бездомные.