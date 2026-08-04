В Испании уволили чиновницу после публикации о нелегалах в Сеуте

Сотрудницу департамента нацбезопасности Испании уволили за публикацию о мигрантах в Сеуте

Канцелярия премьер-министра Испании уволила сотрудницу пресс-службы департамента нацбезопасности (DSN) после того, как она публиковала число прибывших в Сеуту нелегальных мигрантов. Об этом сообщает El País.

Чиновница опубликовала на сайте DSN предупреждение о том, что в Сеуту незаконно прибыли 49 тысяч мигрантов. Эта публикация стала первым официальным подтверждением масштабов массового притока мигрантов в испанский город.

Увольнение произошло по телефону сразу же после публикации. Сообщение вскоре удалили с сайта DSN.

Ранее Министерство иностранных дел Испании сообщило, что практически все нелегальные мигранты, которые попали в автономный город Сеута 30 июля, уже вернулись в Марокко.