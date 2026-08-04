Банки увеличили возврат похищенного мошенниками у россиян

ЦБ РФ: Банки увеличили до 7 % возврат средств, похищенных мошенниками у клиентов

Во втором квартале 2026 года банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей и увеличили с 5,7 до 7,0 процента долю средств, которые были возмещены пострадавшим от действий мошенников. Об этом говорится в опубликованном Центробанком (ЦБ) «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств».

Согласно приведенным данным, в апреле-июне злоумышленникам удалось совершить 458,7 тысячи мошеннических операций, что на 7,5 процента меньше, чем в январе-марте.

«Общая сумма потерь клиентов банков незначительно снизилась и составила менее 7,4 миллиарда рублей», — говорится в материалах.

Ранее в ЦБ назвали топ-10 самых распространенных фраз злоумышленников, столкнувшись с которыми нужно немедленно прекращать разговор или переписку. Среди них — «переключаю вас на сотрудника Центробанка», «звоню по поводу удаленной работы», а также «необходимо задекларировать денежные средства и ценности».