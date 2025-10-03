Центробанк составил топ самых популярных фраз мошенников

Центробанк назвал самые популярные фразы злоумышленников, по которым можно быстро распознать попытку обмана. Об этом сказано в Telegram-канале регулятора.
«Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего», — отмечается в сообщении.
Итак, в этот список входят фразы:
— «Переключаю вас на сотрудника Центробанка / правоохранительных органов / финансового надзора»;
— «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»;
— «Звоню по поводу удаленной работы»;
— «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;
— «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;
— «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
— «Ваш аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи»;
— «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;
— «Это ты / вы на фото?»;
— «Оплатите имеющуюся задолженность».
Специалисты посоветовали после таких и аналогичных фраз сразу же прекращать разговор или переписку в мессенджерах. Желательно внести отправителя в черный список.
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники в России «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов. Для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют личные данные получателя.
До этого эксперты рассказали об изощренной форме мошенничества с записью голоса начальства.