Центробанк составил топ самых популярных фраз мошенников

Центробанк назвал десять самых распространенных фраз телефонных мошенников

Центробанк назвал самые популярные фразы злоумышленников, по которым можно быстро распознать попытку обмана. Об этом сказано в Telegram-канале регулятора.

«Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего», — отмечается в сообщении.

Итак, в этот список входят фразы:

— «Переключаю вас на сотрудника Центробанка / правоохранительных органов / финансового надзора»;

— «Финансирование запрещенной (экстремистской) организации»;

— «Звоню по поводу удаленной работы»;

— «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)»;

— «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;

— «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;

— «Ваш аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи»;

— «Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки»;

— «Это ты / вы на фото?»;

— «Оплатите имеющуюся задолженность».

Специалисты посоветовали после таких и аналогичных фраз сразу же прекращать разговор или переписку в мессенджерах. Желательно внести отправителя в черный список.

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники в России «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов. Для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют личные данные получателя.

До этого эксперты рассказали об изощренной форме мошенничества с записью голоса начальства.

