Россиянам рассказали о мошенничестве с записью голоса начальства

В ВТБ рассказали об изощренной форме мошенничества с записью голоса начальства

Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу, используя в том числе голоса коллег или начальства тех, кого пытаются обмануть. Об этом рассказал РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он напомнил, что практически о любом россиянине можно найти информацию в интернете, чем стараются воспользоваться злоумышленники. «Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги», — предупредил топ-менеджер.