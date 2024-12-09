Россиян предупредили о приглашающих на работу в Центробанк мошенниках

ЦБ РФ: лжеработодатели выманивают у соискателей банковские и персональные данные

Злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных организациях, в том числе Банке России, выманивая у откликнувшихся соискателей персональную и банковскую информацию, а также склоняя их к установке на телефон приложения, которое в действительности является вредоносным. Об этом предупредили в самом ЦБ РФ.

Как уточняется в сообщении регулятора, лжеработодатели проводят дистанционные собеседования, в ходе которых втираются в доверие, в том числе задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, после чего просят сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора.

«Аргументы приводятся разные в зависимости от предлагаемой должности и специфики деятельности организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников», — отметили в Центробанке. Там призвали всех, к кому поступают просьбы заплатить в процессе трудоустройства, отказываться от такого предложения.

В ЦБ напомнили, что информацию о вакансиях и стажировках нужно проверять на официальных сайтах или специализированных ресурсах по поиску персонала. «Если это Банк России – то в специальном разделе на сайте регулятора», — говорится в материалах.

Ранее карьерный эксперт обратился к россиянам, попросив не откликаться на вакансии с размытыми формулировками, а также не переходить в сторонние мессенджеры для коммуникации при найме.