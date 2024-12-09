Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 9 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о приглашающих на работу в Центробанк мошенниках

ЦБ РФ: лжеработодатели выманивают у соискателей банковские и персональные данные
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных организациях, в том числе Банке России, выманивая у откликнувшихся соискателей персональную и банковскую информацию, а также склоняя их к установке на телефон приложения, которое в действительности является вредоносным. Об этом предупредили в самом ЦБ РФ.

Как уточняется в сообщении регулятора, лжеработодатели проводят дистанционные собеседования, в ходе которых втираются в доверие, в том числе задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, после чего просят сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора.

«Аргументы приводятся разные в зависимости от предлагаемой должности и специфики деятельности организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников», — отметили в Центробанке. Там призвали всех, к кому поступают просьбы заплатить в процессе трудоустройства, отказываться от такого предложения.

В ЦБ напомнили, что информацию о вакансиях и стажировках нужно проверять на официальных сайтах или специализированных ресурсах по поиску персонала. «Если это Банк России – то в специальном разделе на сайте регулятора», — говорится в материалах.

Ранее карьерный эксперт обратился к россиянам, попросив не откликаться на вакансии с размытыми формулировками, а также не переходить в сторонние мессенджеры для коммуникации при найме.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      Путин побеседовал с Героями России в неформальной обстановке

      В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

      Трамп описал восстановленный Нотр-Дам фразой «лучше, чем 900 лет назад»

      Мальчик вырвал себе зуб с помощью попугая-стоматолога

      Назначенный Асадом посол Сирии в Москве обвинил его в позорном побеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше