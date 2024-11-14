Россиян предупредили о мошеннической схеме с поиском работы

HR-эксперт Семеренко предупредил о схеме мошенников с поиском работы

Россиянам не стоит откликаться на вакансии с размытыми формулировками и переходить в сторонние мессенджеры для коммуникации при найме, предупредил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко. Эксперт рассказал «Ленте.ру» о распространенных схемах работодателей-мошенников и назвал способ обезопасить себя при поиске работы.

Эксперт рассказал, что в последнее время на сайтах с вакансиями часто появляются лжеработодатели — фиктивные организации, которые привлекают потенциальных кандидатов интригующим названием и слишком привлекательными условиями работы.

«На популярных сайтах по поиску работы работодатели-мошенники могут размещать вакансии без конкретного наименования компании или должности, употребляя размытые формулировки, например, "работа в крупной государственной компании", "крупнейший нефтегазовый холдинг" или "вакансия от популярных звезд"», — пояснил эксперт.

Как правило, после отклика на вакансию соискателей попросят связаться с «рекрутером» в стороннем мессенджере для дальнейших инструкций, отметил специалист.

Вас попросят сделать элементарное тестовое задание, например, расшифровать текст или перенести данные в таблицу за внушительный гонорар. После выполнения работы псевдоработодатель попросит данные вашей банковской карты. Потеряв бдительность от желания получить «легкие» деньги, соискатели опрометчиво сообщают все данные, предоставляя таким образом доступ ко всем своим финансам Святослав Семеренко карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Собеседник «Ленты.ру» также напомнил о простых правилах безопасности при выборе подходящих вакансий. Так, по его словам, стоит изучить рынок труда по своему направлению, чтобы понимать среднюю зарплату на желаемой позиции: вакансия со слишком высокой зарплатой может говорить о возможном обмане.

Еще одним красным флагом может стать отсутствие какой-либо информации о потенциальном работодателе в открытых источниках, отметил Семеренко.

«На сегодняшний день рынок труда продолжает оставаться "рынком соискателя" — количество вакансий значительно превышает число предложений. Работа найдется для каждого, а чтобы максимально обезопасить поиск, соискатели могут обратиться к профессионалам. Например, в региональную службу занятости, где им не только подберут актуальные варианты, но и помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, крадущих с помощи поддельных сайтов аккаунты в WhatsApp и Telegram. Как объяснили в компании F.A.C.C.T., злоумышленники создают поддельный сайт, интерфейс которого напоминает популярные мессенджеры. Чтобы пользователи перешли на фейковый ресурс, мошенники используют приманки: предлагают вывести средства из игры Hamster Kombat, воспользоваться приложением с нейросетью «Раздень подругу» или обещают денежные призы и доступ в бесплатный канал.