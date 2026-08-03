В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

Захарова: Спонсорами терроризма Украины являются страны НАТО

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик. Ее слова передают «Известия».

«Спонсорами терроризма являются натовские страны. Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность к терроризму», — рассказала Захарова, комментируя атаку украинских БПЛА на город.

Она отметила, что страны Евросоюза и НАТО стали частью международной террористической деятельности.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что число раненых увеличилось до 40 человек, 17 из них были доставлены в больницу, разъяснил краснодарский глава.