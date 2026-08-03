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16:11, 3 августа 2026 (обновлено: 16:38, 3 августа 2026)Бывший СССР

В МИД прокомментировали атаку ВСУ на Геленджик

Захарова: Спонсорами терроризма Украины являются страны НАТО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геленджик. Ее слова передают «Известия».

«Спонсорами терроризма являются натовские страны. Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность к терроризму», — рассказала Захарова, комментируя атаку украинских БПЛА на город.

Она отметила, что страны Евросоюза и НАТО стали частью международной террористической деятельности.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что число раненых увеличилось до 40 человек, 17 из них были доставлены в больницу, разъяснил краснодарский глава.

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