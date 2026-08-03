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16:57, 3 августа 2026 (обновлено: 17:00, 3 августа 2026)Экономика

Россияне смогут увидеть полное солнечное затмение

Физик Алексеев: В августе россияне увидят полное солнечное затмение
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В ближайшее время россияне смогут увидеть полное солнечное затмение. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев в беседе с РИА Новости.

Полное затмение произойдет в следующую среду, 12 августа. Оно начнется около 20:00 мск на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах, затем лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдет в Испанию. По словам Алексеева, на территории европейской части России будет видно только частное затмение.

«Наибольшая фаза будет достигнута в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах. Там Солнце закроется на чуть более 80 процентов. Южнее затмение практически видно не будет, либо будет в очень малой фазе», — отметил специалист. Он добавил, что затмение достигнет максимальной фазы в 20:46 мск.

28 августа также произойдет частное лунное затмение, которое будет удобнее всего наблюдать на побережье Северной Америки, в Южной Америке и Антарктиде. При этом в европейской части России будут видны лишь небольшие фазы полутеневого затмения при заходе Луны около 5:00 мск.

Ранее почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков рассказал, как лучше всего наблюдать за метеорным потоком Персеиды 12 августа.

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