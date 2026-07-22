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13:39, 22 июля 2026Экономика

Россиян научили наблюдать за звездопадами

Астрофизик Чумаков: Для наблюдения Персеид лучше запастись терпением
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Для наблюдения за метеорным потоком Персеиды 12 августа нужно запастись терпением и осматривать всю северо-восточную сторону ночного неба. Об этом «Известиям» рассказал почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков.

В зависимости от условий наблюдатель может увидеть несколько ярких падающих звезд за полчаса, причем некоторые вспыхнут даже не в самом Персее. Поэтому важно осматривать всю северо‑восточную сторону ночного неба, а не всматриваться только в созвездие Персея, уточнил специалист.

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Участник Клуба астрономов‑любителей им. Ф.Ю. Зигеля Евгений Вереин рекомендовал выбирать место подальше от городской засветки. Также он объяснил, как отличить метеоры от других объектов на небе. По его словам, самолеты перемещаются по небу медленно и мигают бортовыми аэронавигационными огнями. Спутники тоже движутся небыстро, прямолинейно и обычно без вариаций блеска. Полет же метеора всегда стремителен: за доли секунды он пересекает целые созвездия.

Ранее стало известно, что ночью 12 августа ожидается большой парад планет — в одном секторе неба выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Они образуют цепочку от восточного до юго‑западного горизонта. Сатурн и Нептун появятся около полуночи, Уран и Марс — позже, а Юпитер и Меркурий станут видны перед самым рассветом.

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