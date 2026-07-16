Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:58, 16 июля 2026Экономика

Россиянам рассказали о крупных астрономических событиях августа

Веселов: В августе россияне смогут увидеть солнечное затмение и парад планет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В августе россияне смогут увидеть три крупных астрономических события: парад планет, солнечное затмение и метеоритный дождь. Об этом рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков в беседе с РИА Новости.

«Двенадцатого августа — сразу три события в один день. Это, пожалуй, главный астрономический день месяца. На небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает этот день уникальным для любителей астрономии», — рассказал Веселков.

Он отметил, что во время парада планет на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 июля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса. Отмечалось, что за предшествующие событию сутки произошло еще 17 менее мощных вспышек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Аргентины вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026. Месси отличился двумя голевыми передачами
    Курьер ворвался в квартиру и показал пенис
    Россиянин назвал мексиканцев ленивыми и объяснил причины
    Зеленского предупредили о потере Киева
    Азиатская страна обновила рекорд по поставкам косметики в Россию
    Врач забила тревогу из-за использования одного продукта вместо смазки во время секса
    Россиянам рассказали о крупных астрономических событиях августа
    Замсекретаря СБ раскрыл жестокость западных политиков
    Девушка попала в неловкую ситуацию и предпочла свалить все на своего маленького сына
    В Иране из-за ударов США эвакуировали детский онкологический центр
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok