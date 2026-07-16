Россиянам рассказали о крупных астрономических событиях августа

Веселов: В августе россияне смогут увидеть солнечное затмение и парад планет

В августе россияне смогут увидеть три крупных астрономических события: парад планет, солнечное затмение и метеоритный дождь. Об этом рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков в беседе с РИА Новости.

«Двенадцатого августа — сразу три события в один день. Это, пожалуй, главный астрономический день месяца. На небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает этот день уникальным для любителей астрономии», — рассказал Веселков.

Он отметил, что во время парада планет на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 июля на Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса. Отмечалось, что за предшествующие событию сутки произошло еще 17 менее мощных вспышек.