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07:01, 5 августа 2026АвтоЭксклюзив

Причины рекордных продаж полноприводных машин в России объяснили

Автоэксперт Самородов: Полноприводные машины в России представлены в большем разнообразии
Марина Аверкина

Продажи полноприводных машин по результатам полугодия установили в России новый рекорд — 260,4 тысячи новых машин, что соответствует доле в 42,8 процента от всех реализованных автомобилей в стране. В чем причина резкого роста спроса именно на эти машины, «Ленте.ру» объяснил автоэксперт Артем Самородов.

Он обратил внимание, что лидерами полугодия стали внедорожники, которые в принципе не выпускаются в моноприводном исполнении. Речь о Niva Legend и Niva Travel, которые заняли две верхние строчки рейтинга, обеспечив значительный прирост объемов.

Вторым фактором специалист назвал модельный ряд официально представленных китайских марок, у которых почти нет вариантов с передним или задним приводом. Самородов также отметил резкий рост интереса к российским гибридам Evolute и Voyah, а также к гибридной модели Geely.

Третьей причиной рекорда стал ввоз автомобилей на физических лиц: здесь наибольшей популярностью пользовались полноприводные версии Mazda CX-5, различные модели Toyota и другие гибриды с полным приводом.

«Причина роста не в том, что мы выбираем исключительно полный привод, а в том, что он на рынке представлен в большем разнообразии. И возросший спрос сложился в одном периоде. Не факт, что в августе или сентябре этот рекорд повторится», — подытожил Артем Самородов.

Ранее генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что компания отказывается от дешевых и невыразительных машин. Если раньше производитель стремился сделать свои автомобили массовыми, то теперь хочет выпускать «Porsche в мире внедорожников».

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