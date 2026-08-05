Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка

Инвестор из «Игры на понижение» допустил новый обвал рынка «по сценарию 1987 года»

Инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», на фоне роста индекса S&P 500 на 1,9 процента до новых рекордных максимумов предрек опасность нового краха «по сценарию 1987 года». Его слова приводит CNBC.

Бьюрри является одним из самых ярых скептиков Уолл-стрит в отношении бума искусственного интеллекта, утверждая, что спрос на инфраструктуру для ИИ подпитывается схемами финансирования, которые могут оказаться неустойчивыми. По его словам, рост рынка в этих условиях формирует самоподдерживающийся цикл, при котором на фоне снижающейся волатильности фонды, ориентированные на ее динамику, «вынуждены наращивать кредитное плечо, а также задействовать заемные средства в рамках других стратегий, основанных на инерции движения цен».

Напомнив, что «игра на понижение подходит не всем», инвестор отметил, что сохраняет уверенность в своих долгосрочных прогнозах по поводу снижения ряда котировок, добавив, что все позиции пока остаются прибыльными, за исключением ставки против Nvidia.

Когда стало известно о его прогнозе по поводу этой компании, которая сохраняет лидерство в списке самых дорогих в мире с капитализацией более чем в пять триллионов долларов, Бьюрри выступил с предупреждением об излишнем рыночном оптимизме, указав, что «иногда единственный выигрышный путь — не играть». Его высказывания прозвучали на фоне усиливающихся опасений из-за возможного финансового пузыря вокруг искусственного интеллекта, связанных с круговым финансированием с участием OpenAI, Nvidia и других компаний отрасли, раздувающим ажиотаж вокруг их акций.