Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:45, 5 августа 2026 (обновлено: 08:03, 5 августа 2026)Экономика

Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка

Инвестор из «Игры на понижение» допустил новый обвал рынка «по сценарию 1987 года»
Дмитрий Воронин

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», на фоне роста индекса S&P 500 на 1,9 процента до новых рекордных максимумов предрек опасность нового краха «по сценарию 1987 года». Его слова приводит CNBC.

Бьюрри является одним из самых ярых скептиков Уолл-стрит в отношении бума искусственного интеллекта, утверждая, что спрос на инфраструктуру для ИИ подпитывается схемами финансирования, которые могут оказаться неустойчивыми. По его словам, рост рынка в этих условиях формирует самоподдерживающийся цикл, при котором на фоне снижающейся волатильности фонды, ориентированные на ее динамику, «вынуждены наращивать кредитное плечо, а также задействовать заемные средства в рамках других стратегий, основанных на инерции движения цен».

Напомнив, что «игра на понижение подходит не всем», инвестор отметил, что сохраняет уверенность в своих долгосрочных прогнозах по поводу снижения ряда котировок, добавив, что все позиции пока остаются прибыльными, за исключением ставки против Nvidia.

Когда стало известно о его прогнозе по поводу этой компании, которая сохраняет лидерство в списке самых дорогих в мире с капитализацией более чем в пять триллионов долларов, Бьюрри выступил с предупреждением об излишнем рыночном оптимизме, указав, что «иногда единственный выигрышный путь — не играть». Его высказывания прозвучали на фоне усиливающихся опасений из-за возможного финансового пузыря вокруг искусственного интеллекта, связанных с круговым финансированием с участием OpenAI, Nvidia и других компаний отрасли, раздувающим ажиотаж вокруг их акций.

Обсудить

Последние новости

Дрон ВСУ упал на сортировочный центр в Тульской области, начался пожар. Что известно на данный момент?
Мужчина три года хранил останки матери в морозилке и получил за нее 8,4 миллиона рублей
Волейболист-чемпион жестко осудил отказ сборной России участвовать в мировом первенстве
Трамп пригрозил невиданной со времен Второй мировой войны атакой
Российские войска атаковали Киев и Одессу
Объявлено о пожаре в регионе России в тысяче километров от границы после налета ВСУ
Похитителей и насильников российского школьника приговорили к колонии
Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка
Зеленскому сообщили плохие новости о Patriot
Власти фразой «не обошлось без последствий» описали итоги налета ВСУ на регион России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok