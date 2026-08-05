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08:35, 5 августа 2026 (обновлено: 08:39, 5 августа 2026)Россия

ВС России поразили сухогрузы с военным имуществом для ВСУ

ВС РФ поразили южнее Одессы три сухогруза, перевозившие вооружения для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили три сухогруза южнее Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что данные суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военные атаковали порты Николаев и Черноморск. Тогда были поражены три сухогруза, контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним. Помимо прочего, в северной части Черного моря юго-восточнее Очаков были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

В ночь на 5 августа ВС России ударили ракетами по Киеву. Украинскую столицу охватили пожары, произошла утечка аммиака. В ходе операции был поражен логистический центр «Бровары», осуществляющий хранение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и комплектующих к ним.

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