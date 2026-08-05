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Силовые структуры
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09:52, 5 августа 2026 (обновлено: 10:04, 5 августа 2026)Силовые структуры

Чиновники из Подмосковья организовали «фабрику жалоб» для повышения рейтинга

В Красногорске вскрыли схему с жалобами для повышения рейтинга муниципалитета
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Чиновники из подмосковного Красногорска организовали «фабрику жалоб» ради повышения рейтинга муниципалитета. Об этом сообщает Baza.

МВД продолжает расследование в отношении шести чиновников, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере. В основу уголовного дела легли показания бывшего сотрудника о работе «фабрики жалоб». Согласно им, чиновники решили поднять престиж своего муниципалитета, снизив рейтинг соседей. Для этого они платили нанятым фотографам, чтобы те снимали недочеты в других районах.

Полученные фотографии чиновники загружали в региональные сервисы или Центр управления Мособласти. Чем дольше муниципалитет не устранял проблемы, тем сильнее он падал в рейтинге. Ежедневно могло оформляться до трех тысяч жалоб.

Деньги на выплаты фотографам проводились через фиктивно оформленных сотрудников. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что МВД проводит проверку ушедшего с поста ректора ГИТИСа Григория Заславского.

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