Российский полковник рассказал о первых днях активных боев перед взятием Бахмута

Полковник Коган: Я лично повел людей в первые дни активных боев перед взятием Бахмута

Российский полковник Михаил Коган рассказал, как лично повел людей в первые дни активных боев перед взятием Бахмута. Его историю публикует RT.

По словам военного, в апреле 2023 года его перебросили под Бахмут, где с лета 2022 года велись бои. Он принял командование 1486-м Ленинградским полком, который должен был занять участок обороны и не пропустить противника.

«Командир заболел и я остался за комнадира. Жизнь разделилась на до и после. С 11 мая [2023 года] начались активные бои [перед взятием населенного пункта под контроль Российской армии]. В первый день я лично повел людей, потому что люди еще не обстрелянные, все мобилизованные. За это был награжден медалью "За отвагу". Самая дорогая награда», — вспомнил полковник.

Коган рассказал, что во время боев российские военные как минимум по три, а то и по четыре контратаки противника отбивали подряд.

«Начиная с четырех утра, они накатывали. Час перерыва, потом опять накат. Первое впечатление бывает обманчиво. Были офицеры, которым я сначала не очень доверял, а в боевой обстановке те, на кого меньше всего рассчитывал, те и выстояли», — отметил собеседник издания.

По данным канала, за мужество и умелое руководство подразделениями Коган был трижды награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». «Полк не отошел — сжался, но не отошел. И меня наградили в особом порядке», — пояснил военный.

Сейчас он возглавляет штаб оперативно-тактической группировки «Сумы».

В конце мая 2023 года завершились бои за Артемовск (Бахмут). Сражение стало одним из самых тяжелых и самым продолжительным за весь период специальной военной операции (СВО) на Украине. Официально о взятии города было объявлено 20 мая, а к 27 мая боевые действия в окрестностях завершились окончательно.