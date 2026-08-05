Иностранцы зверски расправились со знакомым в российском городе из-за 30 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге двое иностранцев зверски расправились со знакомым из-за 30 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
4 августа злоумышленники удерживали в квартире по проспекту Ветеранов в Красносельском районе своего знакомого, требуя вернуть долг в 30 тысяч рублей. Они избивали пострадавшего, а также облили его кипятком. От полученных травм мужчина не выжил.
Иностранцы задержаны.
Ранее в Приморье местного жителя и двух его сыновей признали виновными в расправе над семьей.