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Силовые структуры
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12:52, 5 августа 2026Силовые структуры

Иностранцы зверски расправились со знакомым в российском городе из-за 30 тысяч рублей

В Петербурге 2 мужчин облили кипятком и зверски убили знакомого из-за 30 тысяч рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге двое иностранцев зверски расправились со знакомым из-за 30 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

4 августа злоумышленники удерживали в квартире по проспекту Ветеранов в Красносельском районе своего знакомого, требуя вернуть долг в 30 тысяч рублей. Они избивали пострадавшего, а также облили его кипятком. От полученных травм мужчина не выжил.

Иностранцы задержаны.

Ранее в Приморье местного жителя и двух его сыновей признали виновными в расправе над семьей.

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