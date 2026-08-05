Отец с сыновьями зарубили семью из-за участка дороги в российском регионе

Жителя Приморья и его сыновей признали виновными в убийстве двух человек из-за дороги

В Приморье местного жителя и двух его сыновей признали виновными в расправе над семьей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в 2016 году фигуранты организовали нападение на соседствующую пару. Причиной стал затяжной конфликт о праве проезда по территории жертв.

Отец с сыновьями 20 и 22 лет подкараулили пару в безлюдном месте на окраине села Анисимовка и стали бить топором и монтировкой по стеклам их машины. Мужчина вышел из салона, и его ударили топором по голове. Женщина попыталась сбежать, но машина застряла в болоте, и ее настигли напавшие — они нанесли женщине удары руками, ногами и топором по голове. После этого потерпевших и машину сожгли.

В июне 2020 года присяжные оправдали фигурантов, но прокуратура обжаловала это решение.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе двое мужчин получили от 4 до 16 лет за похищение школьника и насилие над ним.