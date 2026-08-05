Сорвана попытка поджога российского военкомата

В Калужской области ФСБ задержала 22-летнего россиянина при попытке поджечь военкомат

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя при попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, молодой человек установил контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), после чего получил задание нанести на стены жилых домов надписи с оскорблениями российских органов власти, а после его выполнения — поджечь военкомат.

Россиянин провел разведку объекта, изготовил бутылки с зажигательной смесью, а при попытке совершения поджога был задержан. При обыске у него нашли средства связи с перепиской с куратором. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта. Молодой человек дает признательные показания.

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