Россиянка исчезла на сутки после удара ВСУ по Геленджику по одной причине

Раненая назвала девичью фамилию после удара ВСУ по Геленджику, ее не могли найти сутки

Раненая женщина исчезла на сутки после удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком по одной причине. Как стало известно Telegram-каналу Kub Mash, россиянка в шоковом состоянии назвала медикам свою девичью фамилию, под ней ее не могли найти родственники.

По сведениям издания, женщину разместили в реанимации одной из краснодарских больниц. В день трагедии сын и муж не могли до нее дозвониться. Позднее ее отыскали.

Всего в результате удара украинских беспилотников в Краснодарском крае, по последней информации, пострадали 58 человек. Семерых граждан, в том числе трех детей, спасти не удалось.

Одной из жертв стала медсестра из Ленинградской области. Женщина приехала на отдых в город-курорт из Ломоносова. Там она работала с детьми и делала им лечебный массаж.